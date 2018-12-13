النشرة: إصابة شرطي من بلدية صيدا في إشكال أثناء إزالة بسطة خضار مخالفة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن وقوع اشكال داخل سوق الخضار في صيدا اثناء حملة لشرطة البلدية، لتنفيذ ازالة المخالفات تخلله ​اطلاق نار​ في الهواء والاعتداء على الشرطي البلدي (احمد ا. ز.) بالضرب وكسر أحد أصابعه. وعلى الفور حضرت ​القوى الامنية​ وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتوقيف المعتدين.

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