الحجار: الرئيس عون بصدد القيام بخطوة ما في الملف الحكومي

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار أن "فخامة رئيس الجمهورية يسعى الى الوصول لحل بالملف الحكومي لأزمة افتعلها حزب الله"، مشيراً الى أن "الرئيس ميشال عون بصدد اتخاذ خطوة ما".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحجار أنه "مفروض ان يكون هناك وعي اكثر عند الفريق الذي يعرقل لأن خطورة الأوضاع الداخلية والخارجية أيضا على بعضهتا ستجعل حزب الله يفهم ان الوضع سيرتب عليه مسؤولية كبيرة تجاه الشعب اللبناني وبيئته بحال لم تتألف الحكومة".
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