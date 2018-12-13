قائد بالحرس الثوري: مواقف الأعداء لن تؤثر على برنامج إيران الصاروخي

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة أن "مواقف الأعداء لن تؤثر على برنامج إيران الصاروخي.
ولفت إلى أن "إجراءات الحظر لن تلغى أبدا لذا ينبغي علينا أن نجعلها عديمة الفاعلية"، مشيراً إلى أنه "مثلما تمكنا في القطاع التسليحي خاصة في المجال الصاروخي في ظل الجهود المبذولة ليل نهار رغم إجراءات الحظر الشديدة المفروضة من تحويل الحظر إلى فرصة فإنه ينبغي علينا في المجال الاقتصادي أيضا تحقيق هذا الأمر في ظل العمل بالمسؤولية وبصورة هادفة".
واعتبر أن "الأعداء غير قادرين على فرض مواقفهم في المجال الصاروخي، ونحن مكتفون ذاتيا بفضل الإيمان بقدراتنا وطاقاتنا الداخلية، وهو ما ينبغي تعميمه على سائر المجالات".
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