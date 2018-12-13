بوروشينكو قدّم مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والناتو

أعلن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​، "أنّه قدّم لرئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​، وللأمين العام لحلف شمال الأطلسي "​الناتو​" ينس ستولتنبيرغ، مقترحات حول فرض عقوبات جديدة ضدّ ​روسيا​"، على خلفية حادثة مضيق كيرتش، خلال المفاوضات الّتي أجراها معهم في ​بروكسل​.

ولفت بعد اجتماعه مع ستولتنبرغ في مقرّ الحلف، إلى "أنّني أعتقد أنّ العقوبات ستطال أشخاصًا معيّنين شاركوا في الأعمال ضدّ البحارة العسكريين الأوكرانيين".

وكان قد أعلن بوروشينكو "أنّه سيتوجّه بزيارة رسمية يومي 12-13 كانون الأول إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رؤساء دول ​الاتحاد الأوروبي​ قبل اجتماع المجلس الأوروبي، حيث سيبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية حادثة مضيق كيرتش".