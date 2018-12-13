الرئاسة الفلسطينية: التحريض على عباس يتسبب بتصاعد العنف في الضفة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن "المناخ الذي خلقته سياسة الاقتحامات المتكررة للمدن والتحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغياب أفق السلام هو الذي أدى إلى هذا المسلسل المرفوض من العنف".
وشدّدت الرئاسة على "إدانة العنف ورفضه، فالفلسطينيين والإسرائيليين يدفعان ثمنه"، مشيرة إلى أن "سياستنا الدائمة هي رفض العنف والاقتحامات وإرهاب المستوطنين، وضرورة وقف التحريض، وعدم خلق أجواء تساهم بتفاقم التوتر".
ولفتت الرئاسة إلى أن "موقف عباس الدائم، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وقرارات الشرعية الدولية وفق القانون الدولي الذي يوفر الأمن والاستقرار والسلام للجميع".
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