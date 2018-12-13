حكومة أوكرانيا ستقترح على مجلس الأمن القومي فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت الحكومة في ​أوكرانيا​ أنّه "تمّ الموافقة على تقديم مقترحات إلى مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، لتطبيق عقوبات اقتصادية خاصّة وغيرها من التدابير التقييدية ضدّ الكيانات الروسية القانونية لمدّة ثلاث سنوات".

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​، يوم الاثنين الماضي، "أنّه سيتوجّه بزيارة رسمية يومي 12- 13 كانون الأول إلى بروكسل لإجراء محادثات مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع المجلس الأوروبي، حيث سيبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد ​روسيا​ على خلفية حادثة مضيق كيرتش".