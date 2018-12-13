تظاهرات أمام منزل نتانياهو احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن مئات المتظاهرين احتشدوا أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​القدس​ احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في منطقة "​يهودا​ و​السامرة​" والتي تضم ​الضفة الغربية​. وكان نتانياهو قد أمر بـ "توسيع رقعة الاعتقالات الإدارية وتطويق مدينة ​البيرة​ وسحب تصاريح العمل من أسر المتسببين في أعمال ​العنف​ وهدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة". يذكر أن شرطيان إسرائيليان أصيبا في ​عملية طعن​ نفذها فلسطيني في البلدة القديمة ب​مدينة القدس​، وقد قام ​الجيش الإسرائيلي​ بقتل منفذ العملية. وكانت عملية قد وقعت في مستوطنة عوفرا، قبل يومين، وأدت إلى مقتل إسرائيليين وفرار المهاجم الذي تمكن الجيش الإسرائيلي من قتله أمس.

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