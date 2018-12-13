بوريسوف: الجهود الروسية-السورية ستنجح بإعادة إطلاق الاقتصاد السوري وإعمار البنية التحتية

أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ​يوري بوريسوف​، "سعي ​روسيا​ إلى رفع مستوى التعاون مع ​سوريا​ في المجالات كافّة، بما يساعدها في المساهمة بشكل ملموس في عملية إعادة إعمار ​الاقتصاد السوري​".

ولفت خلال ترؤسه وفدًا حكوميًّا روسيًّا، زار الرئيس السوري ​بشار الأسد​، إلى أنّ "كما أثمر التعاون العسكري ما بين الجيشين الروسي والسوري في إضعاف ​الإرهاب​ في سوريا، فإنّ الجهود المشتركة ستنجح في إعادة إطلاق الاقتصاد السوري وإعمار البنية التحتية في مختلف القطاعات".

وركّز أعضاء الوفد الروسي على أنّ "بالتوازي مع الإنتصارات على الإرهاب على الأرض والتقدّم على المسار السياسي، فإنّ روسيا تعمل بشكل حثيث لخلق الظروف المواتية من أجل دعم الشق الاقتصادي في سوريا، وهي تعوّل على الجهود المشتركة لتذليل العقبات الّتي تعترض هذا الهدف".