البرلمان الأوروبي طالب بوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها مصر بتعذيب معارضيها

أقرّ ​البرلمان الأوروبي​ جملة توصيات تدين "استهداف السلطات المصرية الناشطين الحقوقيين"، داعيةً الدول الأعضاء إلى "وقف تصدير الأجهزة الّتي تستخدمها حكومة مصر في تعذيب معارضيها أو مراقبتهم". ودعا البرلمان الأوروبي، الحكومة المصرية إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين داخل سجون النظام المصري، ووقف العنف ضدّ النشطاء وإعادة النظر في تشريعاتها لمكافحة الاٍرهاب التي تستخدمها في قمع المعارضين".

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