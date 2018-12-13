الفاتيكان: البابا فرنسيس سيزور بلغاريا ومقدونيا في أيار 2019

أعلن الناطق بإسم ​الفاتيكان​ غريغ بوركي، أنّ "​البابا فرنسيس​ سيزور ​بلغاريا​ من 5 إلى 7 أيار 2019، من ثمّ سيزور ​مقدونيا​ في 7 أيار".

ويأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان الفاتيكان عن زيارة للبابا إلى أبوظبي من 3 إلى 5 شباط.

وبرنامج عمل البابا مثقل في الأشهر المقبلة، حيث سيزور بنما من 22 إلى 27 كانون الثاني لحضور الأيام العالمية للشبية، من ثمّ الإمارات. بعد ذلك، يتوجّه في نهاية آذار إلى المغرب، من ثمّ في مطلع أيار إلى بلغاريا ومقدونيا.