الأحمد: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، أن القيادة تجري اتصالات عربية وإقليمية ودولية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصل ضد شعبنا واستباحة الأراضي الفلسطينية، متأملا تحركا عربيا خلال الساعات القريبة.

وقال الأحمد - لإذاعة صوت فلسطين- إنه آن الأوان من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في توفير الحماية لشعبنا من انتهاكات وإعدامات الاحتلال للمواطنين ميدانيا، والتي وصلت إلى حد التحريض على قتل الرئيس محمود عباس.

وأضاف "أن هذا التحريض تم مجابهته باستنكار دولي"، مشددا على أن شعبنا جلود ولن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتصدى للاحتلال حتى حماية حقوقه.

من ناحية أخرى، عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مشاورات امنية خلال الساعات الأخيرة وذلك عقب تصاعد الاحداث في الضفة الغربية.

وذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال ان نتنياهو أوعز باتخاذ عدة خطوات أهمها تسريع هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين حيث ستبدأ أعمال الهدم في غضون 48 ساعة، ومواصلة الجهود لاعتقال منفذي العمليات والخلايا التي ينتمون اليها، وتوسيع رقعة الاعتقالات الإدارية بحق عناصر حركة حماس في الضفة الغربية والقدس.

كما قرر نتنياهو تعزيز قوات الجيش بالضفة الغربية، وتشديد الحراسة على الطرقات في الضفة الغربية ونصب الحواجز فيها، بالإضافة إلى حصار مدينة البيرة وسحب تصاريح العمل من عائلات منفذي العمليات ومساعديهم.

كما قرر نتنياهو تسوية أوضاع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والتي لم يصادق عليها، كما توجه إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية كي يتخذ الخطوات التي من شأنها السماح ببناء 82 وحدة استطيانية جديدة في مستوطنة عوفرا.

يشار إلى أن نتنياهو يعمل على إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين قرب مستوطنتي "أفني حيفيتس" و"بيتار عيليت" جنوب القدس.