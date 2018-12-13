قرقاش: اتفاق السويد مهم ويجب أن يتبعه عمل سياسي يضمن الاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد أمر مهم لكنه يظل مجرد خطوة أولى يجب البناء عليها.

وتابع قرقاش في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عربية، أن هذا التطور انفراجة مهمة يجب البناء عليها.

وأكد قرقاش أن الحوثيون أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية.

وشدد قرقاش على أن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا.

وأضاف قرقاش أن ما حدث في السويد يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة، ومن المهم أن يكون الحل السياسي مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل.

يذكر أن الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات السياسية بالسويد توصلت إلى اتفاق الحديدة الذي ينص علي وقف إطلاق النار في المدينة وتعزيز الوجود الأممي، كما يكفل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وينص علي فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية.