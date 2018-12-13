الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (أ ش أ)
أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلال القمة التي عقدت اليوم قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام آخر.
وكتب توسك على حسابه في "تويتر": "القرار هو أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالإجماع قرارا حول تمديد العقوبات ضد روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".. وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
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