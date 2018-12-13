مبادرة مشروعك بأسوان: وفرنا 13 ألف فرصة عمل للشباب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قالت أمانى خضير، مدير مبادرة مشروعك بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، إن المبادرة نجحت حتى الآن فى ضخ قروض لشباب المحافظة وصلت إلى 425 مليون جنيه ساهمت فى توفير 13 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 3020 مشروع بجميع المدن والقرى.

وأكدت أن المبادرة جرى تنفيذها من خلال 10 مقرات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لاستقبال الأفكار ودراسات الجدوى لمشروعات قائمة أو جديدة ومبتكرة.

وأشارت أمانى إلى أن مبادرة مشروعاك بالتنسيق مع الوحدات المحلية تصدر رخصة مزاولة نشاط مؤقتة تصل إلى 5 سنوات لصاحب المشروع لتسهيل الإجراءات البنكية عليه بهدف سرعة الحصول على القرض بفوائد متناقصة لا تزيد عن 5 %.

جاءت تصريحات مديرة مبادرة مشروعك خلال المؤتمر الشبابي الأول الذي عقد اليوم الخميس، بحضور اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان لعرض فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.