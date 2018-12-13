الأحد.. محمد سعفان يفتتح المؤتمر العلمي للسلامة المهنية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

يفتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، الأحد المُقبل، المؤتمر العلمي للسلامة والصحة المهنية، في دورته الأولى تحت شعار "لنبني سلامتنا معًا"، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد طه، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

وينطلق المؤتمر في التاسعة من صباح الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، بنادي "بروسيا" بمدينة العاشر من رمضان، وسط حضور نُخبة من الخبراء والمسؤولين الحكوميين والشركات والمنشآت العقارية والصناعية والتجارية والخدمية.

ويناقش المؤتمر أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والعلم بقطاع السلامة والصحة المهنية، وذلك للتعرف على أفضل طرق التطبيق والجهود المبذولة في ذلك، فضلًا عن دعم وترسيخ أهمية السلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح العاملين وسلامة المنشآت والبيئة.