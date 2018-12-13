فرنسا: انتهاء عملية الشرطة في ستراسبورج باعتقال خمسة أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن الشرطة الفرنسية أنهت عملية كبيرة لها في مقاطعة نودورف بعد هجوم مساء أمس الأول الثلاثاء الدموي في ستراسبورج.

وكانت قناة "بي في إم تي في" الإخبارية الفرنسية قد عرضت اليوم الخميس صورا تلفزيونية تظهر عددا من سيارات الشرطة في المنطقة.

هذا وقد أكد ممثلو الادعاء في فرنسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم اعتقال شخص خامس له صلة بالهجوم الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في مدينة ستراسبورج أمس الأول الثلاثاء.

وقال المدعي العام إن المعتقل ليس من أفراد أسرة المهاجم، الذي عرفته الشرطة باسم شريف شيكات 29 عاما.

والمعتقلون الأربعة الآخرون هم والدا شيكات واثنان من أشقائه.

وقال ممثلو الادعاء لـ (د.ب.أ) إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما يرقد الرابع في حالة موت دماغي.

وفر المشتبه به مباشرة بعد الهجوم في سيارة أجرة في منطقة نودورف، القريبة من وسط ستراسبورج. وفتشت الشرطة شقته القريبة من موقع الحادث.