“العدل” تدعم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

أعلن وزير العدل، محمد أحمد سالم، التزام الوزارة فيما يليها بتذليل الصعاب التي تواجه عمل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في السودان، مشيداً بدور الهيئة ومجهوداتها المبذولة لترقية الاستثمار الزراعي في الوطن العربي.

والتقى سالم، يوم الخميس، برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، مؤكداً أهمية دعم الهيئة العربية للنهضة الزراعية والإنمائية تحقيقاً لشعار “السودان سلة غذاء العالم العربي”.

وقال وزير العدل، إن نجاح الهيئة يعتبر نجاحاً للسودان خاصة في محيطه العربي سيما وأنه يزخر بموارد وثروات ضخمة.

من جهته أشاد المزروعي باستضافة السودان لمقر الهيئة والدعم والتعاون الذي تجده من المسؤولين بالسودان، ما ساعدها على تطوير العمل ودفع أرباح سنوية للدول في حدود 80%.

وأوضح بحسب شبكة الشروق – أن 75% من الموظفين بالهيئة من السودان، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر الرابع للاستثمار الزراعي بالسودان كان سانحة للترويج للسودان حيث تم توقيع أكثر من 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)