الأمن يضبط أسلحة وذخائر بولاية النيل الأبيض

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية النيل الأبيض، من ضبط أكثر من 42 قطعة سلاح “كلاشنكوف” وألف طلقة كانت محملة على عربة بوكس بمنطقة “أم دباكر” شرقي حاضرة الولاية مدينة ربك. وأكد مدير جهاز الأمن بالولاية، العميد أمن راضي الله العباس، أكد قدرة الجهاز على حماية ممتلكات الوطن وحفظ أمنه واستقراره. وقال العباس بحسب شبكة الشروق – إن الجهاز ظل يراقب كل تطورات الجريمة العابرة للحدود حفاظاً على المجتمع من المهدِّدات الأمنية وحماية الاقتصاد الوطني. إلى ذلك ثمن والي النيل الأبيض، أبوالقاسم الأمين بركة، الدور الكبير الذي يضطلع به جهاز الأمن والمخابرات في حفظ الأمن وحماية البلاد، ممن أسماهم بالمتربصين بأمن واستقرار الوطن. وأكد بركة على قدرة جهاز الأمن والأجهزة الأخرى على حماية البلاد والمجتمع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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