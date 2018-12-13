وصول 130 ألف طن من المشتقات النفطية للبلاد

كشف وكيل وزارة النفط، أزهري باسبار، أن باخرة تحمل نحو 40 ألف طن جازولين هي تحت التفريغ في ميناء بورتسودان، مؤكداً انسياب الوقود بصورة طبيعية من الميناء، وهناك باخرة أخرى تحمل ما يقارب 90 ألف طن اكتملت إجراءاتها.

وأشار باسبار في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن إنتاج مصفاة الخرطوم من المنتجات البترولية، من شأنه معالجة الصفوف التي انتظمت محطات الوقود.

وتابع بالقول “الكميات التي وصلت الخرطوم بلغت نسبة 150% من استهلاك العاصمة، حيث تم ضخ 4 آلاف طن جازولين و2 ألف طن بنزين”.

وقال باسبار إننا نعمل جاهدين لانسياب المنتجات البترولية بصورة مستمرة مع المراقبة وتوجيه المحطات باتباع آلية التوزيع التي ستمكن من معالجة الظواهر السالبة، باستمرار المحطات في تزويد السيارات حتى يتمكن كل المستهلكون من أخذ حاجتهم.

ودعا بحسب شبكة الشروق – إلى اتباع أساليب الترشيد في استخدام المنتجات البترولية والابتعاد عن المخاطر من عمليات تخزينها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)