69 إصابة باعتداءات الجيش ومستوطنين في الضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

أكد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 69 إصابة نتيجة الاعتداءات التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنون في الضفة الغربية، الخميس، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أربعة شهداء، اثنان منهم تم اغتيالهما، والثالث استُشهد بعملية طعن في القدس، والرابع تمت تصفيته بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

والشهداء الأربعة هم صالح عمر البرغوثي من كوبر، وأشرف نعالوة من شويكة في طولكرم، ومجد امطير من مخيم قلنديا، وحمدان العارضة من عرابة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى الضفة الغربية، وأقام حواجز في مناطق عديدة، كما انتشر مستوطنون على الطرق الواصلة بين المدن -وبشكل أكبر بين نابلس ورام الله- وهاجموا السيارات الفلسطينية بالحجارة متسببين بتكسير عدد كبير منها.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه نقلت 6 إصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما قالت وزارة الصحة إن الإصابات التي وصلت المستشفى جميعها طفيفة.

في البيرة، أُصيب 6 أشخاص بالرصاص المطاطي، و28 آخرون اختناقًا بالغاز، إضافة لأربع إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وإصابة أخرى دهسًا من قبل سيارة تابعة لجيش الاحتلال، وذلك خلال المواجهات التي أعقبت إطلاق النار على نقطة لجيش الاحتلال، وأسفر عن مصرع جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

في نابلس، اندلعت مواجهات في في عصيرة القبلية، أُصيب على إثرها ثلاثة أشخاص بالرصاص المطاطي، و7 آخرون اختناقًا بالغاز، وأُصيب ثلاثة آخرون نتيجة الضرب من قبل جنود الاحتلال. كما اندلعت مواجهات في عوريف، انتهت بإصابة شخصين بالرصاص المطاطي، واثنين آخرين اختناقًا نتيجة قنابل الغاز.

وفي نابلس أيضًا، أُصيب أربعة أشخاص نتيجة الاعتداء المباشر بالضرب، في حين أُصيب خامس في اللبن بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات أسفرت أيضًا عن 5 إصابات بالاختناق.

كما اندلعت مواجهاتٌ في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، مسقط رأس الشهيد أشرف نعالوة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي، وإصابة اثنين اختناقًا بقنابل الغاز.