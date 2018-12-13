كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن "تاريخي" وليس ظرفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "من المهم أن يكون الحل السياسي مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل".
وأشار إلى أن التزام المملكة العربية السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي، وليس ظرفيا، مضيفا: "الحوثيون أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية".
وكتب في تغريدة آخرى: "تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية عن الحوثيين"، مؤكدا أن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه".
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