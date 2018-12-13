كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن "تاريخي" وليس ظرفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، إن

ما حدث في السويد مهم، لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة، ويكون

مجرد خطوة أولى للبناء عليها.

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "من المهم أن يكون الحل السياسي مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل".

وأشار إلى أن التزام المملكة العربية السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي، وليس ظرفيا، مضيفا: "الحوثيون أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية".