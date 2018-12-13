كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات الاقتصادية على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلال القمة التي عقدت اليوم قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام آخر.
وكتب تاسك، عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "القرار هو أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالإجماع قرارا حول تمديد العقوبات ضد روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات الاقتصادية على روسيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .