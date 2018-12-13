كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات الاقتصادية على روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلال القمة التي عقدت اليوم قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام آخر.

وكتب تاسك، عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "القرار هو أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالإجماع قرارا حول تمديد العقوبات ضد روسيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".