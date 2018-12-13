كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الوطني الفلسطيني يبحث في القاهرة آخر تطورات المصالحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة، زهير صندوقة، إلى القاهرة، اليوم الخميس، في زيارة يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجان الخاصة، لجنة جائزة التميز البرلماني، لجنة الفريق القانوني، للاتحاد البرلماني العربي والتي تعقد، الجمعة والسبت بمقر مجلس النواب.
كما يلتقى الوفد مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لاستعراض دعم التعاون خاصة فى المجالات البرلمانية إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وتستغرق زيارة الوفد الذي قدم من رام الله عن طريق الأردن عدة أيام.
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