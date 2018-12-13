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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: لن يكون هناك اجتماع بين ترامب وبوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:58 مجون بولتون
وكالات
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الخميس، إنه "لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ما دامت روسيا تحتجز سفناً أوكرانية مع بحارتها قرب القرم".
وقال بولتون للصحفيين في مركز بحثي بواشنطن: "لا أرى ظروفاً (مواتية) في المستقبل المنظور تتيح عقد مثل هذا الاجتماع حتى يتم الإفراج عن السفن (الأوكرانية) وطواقمها".
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