كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يؤكد تشريع عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، هدم منازل منفذي العمليات الثلاثة في الضفة الغربية خلال 48 ساعة، وتشريع عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة، رداً على العمليات الأخيرة.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن "نتنياهو أصدر عدداً من القرارات بعد جلسة تقييم موقف عقدها في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في أعقاب التوتر الذي تشهده الضفة الغربية".

وقرر نتنياهو، إضافة لهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في الضفة الغربية، زيادة وتيرة الاعتقالات في صفوف نشطاء حركة حماس ووضعهم رهن الاعتقال الإداري، وفرض حصار شامل على مدينة رام الله، وتعزيز تواجد القوات الإسرائيلية فيها.

كما أمر نتانياهو، بشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتوسعة مستوطنة عوفرة التي شهدت عملية إطلاق نار قبل أيام، وسحب التصاريح من عائلات منفذي العمليات التي وقعت في الضفة.