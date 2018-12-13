كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يؤكد تشريع عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقرر نتنياهو، إضافة لهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في الضفة الغربية، زيادة وتيرة الاعتقالات في صفوف نشطاء حركة حماس ووضعهم رهن الاعتقال الإداري، وفرض حصار شامل على مدينة رام الله، وتعزيز تواجد القوات الإسرائيلية فيها.
كما أمر نتانياهو، بشرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتوسعة مستوطنة عوفرة التي شهدت عملية إطلاق نار قبل أيام، وسحب التصاريح من عائلات منفذي العمليات التي وقعت في الضفة.
وتشهد الضفة الغربية، توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية، حيث اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة رام الله، أكثر من مرة، كما قتلت 4 فلسطينيين، ولقي جنديان إسرائيليان مصرعهما بعد إطلاق النار عليهما من فلسطينيين، قبل أن يلوذا بالفرار.
شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يؤكد تشريع عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .