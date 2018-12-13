كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي الراهن في جنوب البلاد.

وأدانت البعثة عملية القتل الشنيعة التي طالت المدنيين الستة الذين أخذوا رهائن خلال هجوم داعش على بلدة الفقها في شهر أكتوبر، و قدموا تعازيهم لأسر الضحايا.

وقالت البعثة، في بيان مشترك: "أنهم يشعرون بالانشغال إزاء تعطيل إدارة المنشآت المهمة وتخريبها. وأنهم قلقون بشكل خاص مما سيترتب الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي في جنوب غرب ليبيا من عرقلة الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وتحسين الظروف المعيشية لجميع الليبيين، ويجب على أولئك الذين يحتلون المنشآت النفطية بشكل غير قانوني الانسحاب منها وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط. هذا ويبعث تعطيل توزيع المياه أمرا على القلق بشكل خاص ويجب أن يتوقف. كما يجب على الجماعات المسلحة أن تكف عن التدخل في إدارة ثروة ليبيا الوطنية فيجب أن تخضع للمساءلة عن أفعالها".

وأضاف البيان: "إدراكًا للظروف الصعبة في الجنوب ، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم البلديات والمجتمع المدني في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية. وتدعو بعثة الاتحاد الأوروبي كما يدعو ورؤساء بعثات الدول الأعضاء إلى ليبيا السلطات الليبية إلى إستعادة الأمن والخدمات الأساسية التي تدهورت بشكل ملحوظ في المنطقة".

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في الحل السياسي التفاوضي.