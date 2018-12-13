كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: يجب كف واشنطن عن "السخافات المنافقة" حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية، من كثرة الحديث عن السلوك الإيراني الإقليمي.

ونشر جواد ظريف تغريده له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أنه يجب على الولايات المتحدة المريكية وحلفائها الكف عن "السخافات المنافقة" حول بلاده وسلوكها الإقليمي.

وقال جواد ظريف في تغريدته: "إن الحقائق تتحدث عن نفسها، إنهم يبيعون أسلحة بما يزيد عن 100 مليار دولار، إلى جزار اليمنيين، وزبائنهم، وليس إيران نفسها، فهم مسؤولون عن معاناة وبؤس المنطقة من صدام صدام حسين، الرئيس العراقي السابق إلى داعش".