مؤسسة عابد الجابري في ضيافة “العثماني” في إقامته في حي الأميرات

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الأربعاء، في مقر إقامته في حي الأميرات في الرباط، وفدا يمثل مؤسسة عابد الجابري.

وقال خالد السفياني، الذي ترأس وفد المكتب التنفيذي لمؤسسة محمد عابد الجابري، إن اللقاء مع رئيس الحكومة جاء للتعريف بالمؤسسة، وأهدافها، وبرنامج عملها الثقافي، والفكري، والأكاديمي.

وأضاف السفياني، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن “رئيس الحكومة عبر بوضوح عن نفس القناعات، والهموم الثقافية”، وتابع: “نحن جد مرتاحين لموقف سعد الدين العثماني، الذي ليس موقفا جديدا، لكنه اليوم يعبر عنه بصفته رئيسا للحكومة”.

وأفاد منسق المؤسسة أن الوفد أطلع العثماني على برنامج العمل السنوي، الذي انطلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة طلبة الماستر، والدكتوراه.

وقال إن المحور الثاني من برنامج المؤسسة يتعلق بتنظيم ندوات شهرية حول مواضيع ثقافية مختلفة، ثم تنظيم ندوات عربية إسلامية، أولها ندوة في ذكرى رحيل عابد الجابري، التي ستنظم في ماي 2019، تحت شعار، “في الحاجة للكتلة التاريخية”.