النقب: مصرع شاب في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب يبلغ من العمر 27 عامًا مصرعه، مساء اليوم الخميس، في حادث طرق وقع على شارع رقم 40 في النقب.

وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، وحاولت تقديم المساعدات الأوّلية للمصاب، الذي كان عالقا داخل سيارته، وفاقدا للوعي، وأعلن عن وفاته على الفور.