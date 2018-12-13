الكونغرس يستعد لمناقشة امكانية "محاسبة" بن سلمان بسبب مقتل خاشقجي

الخليج 365/ بغداد
يستعد الكونغرس الاميركي، لمناقشة امكانية "محاسبة" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، رسميا، بمشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
كما طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، بما فيهم الأمير محمد بن سلمان.
يستعد الكونغرس الاميركي، لمناقشة امكانية "محاسبة" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
وبحسب موقع "سبوتنيك" فإن "الكونغرس الأمريكي، يستعد رسميا لمناقشة إمكانية محاسبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بسبب احتمالية تورطه في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي".
وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، رسميا، بمشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
كما طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، بما فيهم الأمير محمد بن سلمان.
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