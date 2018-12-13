الشرطة الفرنسية تنفذ عملية خاصة بحثا عن منفذ هجوم ستراسبورغ

الخليج 365/ بغدادنفذت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عملية أمنية خاصة في حي نويدرف بستراسبورغ بحثا عن منفذ الهجوم المسلح الذي ضرب سوق عيد الميلاد وسط المدينة الثلاثاء وأودى بحياة 3 أشخاص.

ونقل تلفزيون "BFM" الفرنسي أن الشرطة شنت عملية واسعة في الحي، حيث تم انتشار العديد من عربات قوات الأمن في الشوارع لمنع حركة السيارات والمشاة وإخلاء المنطقة.

وأظهرت اللقطات المصورة التي بثتها "BFM" مجموعة ضباط مسلحين من قوات "RAID" للنخبة منتشرة على طول الحي أمام بعض المنازل في الشارع فيما فرض الآخرون طوقا حول المنطقة.



وبحسب القناة، فإن العملية عادية وتأتي ضمن التحقيق الجاري، ولم يتم خلالها اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم أو أي أشخاص على صلة بالمهاجم.