واشنطن ستطلب إنهاء البعثات الأممية في إفريقيا كونها لا "تجلب السلام الدائم"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون

حذر مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الخميس من أن الولايات المتحدة ستطلب "إنهاء" مهمات قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في إفريقيا كونها "لا تجلب السلام الدائم".

وقال بولتون لدى عرضه "الاستراتيجية الجديدة" لادارة الرئيس دونالد ترامب للقارة الافريقية، إنه ستتم إعادة النظر في المساعدة الاقتصادية من أجل ضمان أن تأتي بنتائج وذلك في وقت يريد فيه ترامب أن يخفض بشكل كبير موارد الميزانية المخصصة للدبلوماسية.

وقال مستشار الرئيس الاميركي بخصوص جنوب السودان الذي يشهد حربا أهلية بعد أن تلقى مساعدات أميركية مهمة "لن نقدم المزيد من القروض أو الموارد الأميركية الاضافية الى حكومة جنوب السودان التي يقودها المسؤولون أنفسهم المفلسين أخلاقيا الذين يرسخون العنف الرهيب".

واعتبر بولتون أمام "هريتاج فاونديشن" في واشنطن "للأسف لم تؤد مليارات ومليارات من أموال دافعي الضرائب الاميركيين الى النتائج المرجوة".

وأضاف "اعتبارا من الان، لن تتسامح الولايات المتحدة مع هذا التقليد العريق للمساعدة بدون نتائج، وبدون مسؤولية، ودعم بلا اصلاحات". مؤكدا أن "اميركا أمة سخية لكن نشدد على ضرورة الاستخدام الجيد لاموالنا".

وندد بولتون الذي عرف بأنه من "صقور" السياسة الخارجية المناهض جدا للرؤية المتعددة الاطراف والسفير الاميركي السابق لدى الأمم المتحدة، بسلوكيات "الانقضاض" الذي تمارسه الصين وروسيا في افريقيا.