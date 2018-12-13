انت الان تتابع أسرار التقطيع بالسكين لتجنب الجروح.. تعرفي عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

الطرق الصحيحة للتقطيع بالسكين

سنة أولى مطبخ.. في الغالب تنطبق عليكِ هذه الجملة إذا كنتِ متزوجة حديثا أو قررتِ الدخول إلى المطبخ لتعلم طهي الطعام سواء بقرار منكِ أو بعدما ألحت والدتكِ لتحضير الطعام والتعود قبل الزواج، ومن الطبيعي التعرض للجروح عند التقطيع بالسكين، ولكن استمرارك في جرح نفسك في كل مرة تدخلين فيها المطبخ حتى بعد أن أصبحتِ خبيرة داخله، هذا يكشف عن الطريقة الخاطئة التي تستخدمين بها السكين ووقفتكِ الرئيسية أمام لوح التقطيع، لذا عليك معرفة الأخطاء التي ترتكبينها عند التقطيع بالسكين حسبما ذكرها موقع "الديلي ميل" البريطاني.

بالطبع كل سيدة تحمل السكين بشكل مختلف والخطأ الأكثر شيوعا هو تمديد إصبع واحد للدفع أسفل، وهذه الطريقة تسبب ضغطًا على اليد والمعصم والكوع وحتى الكتف العلوي، لذلك كشفت مديرة الطهاة الأمريكية سو جونسالفيس كيف يمكنك التقطيع من خلال تثبيت سكين مطبخك بالطريقة الصحيحة: - عندما تحدثت إلى دليل الأكل الأسترالي