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انت الان تتابع أسرار التقطيع بالسكين لتجنب الجروح.. تعرفي عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
الطرق الصحيحة للتقطيع بالسكين
سنة أولى مطبخ.. في الغالب تنطبق عليكِ هذه الجملة إذا كنتِ متزوجة حديثا أو قررتِ الدخول إلى المطبخ لتعلم طهي الطعام سواء بقرار منكِ أو بعدما ألحت والدتكِ لتحضير الطعام والتعود قبل الزواج، ومن الطبيعي التعرض للجروح عند التقطيع بالسكين، ولكن استمرارك في جرح نفسك في كل مرة تدخلين فيها المطبخ حتى بعد أن أصبحتِ خبيرة داخله، هذا يكشف عن الطريقة الخاطئة التي تستخدمين بها السكين ووقفتكِ الرئيسية أمام لوح التقطيع، لذا عليك معرفة الأخطاء التي ترتكبينها عند التقطيع بالسكين حسبما ذكرها موقع "الديلي ميل" البريطاني.
بالطبع كل سيدة تحمل السكين بشكل مختلف والخطأ الأكثر شيوعا هو تمديد إصبع واحد للدفع أسفل، وهذه الطريقة تسبب ضغطًا على اليد والمعصم والكوع وحتى الكتف العلوي، لذلك كشفت مديرة الطهاة الأمريكية سو جونسالفيس كيف يمكنك التقطيع من خلال تثبيت سكين مطبخك بالطريقة الصحيحة: - عندما تحدثت إلى دليل الأكل الأسترالي
بالطبع كل سيدة تحمل السكين بشكل مختلف والخطأ الأكثر شيوعا هو تمديد إصبع واحد للدفع أسفل، وهذه الطريقة تسبب ضغطًا على اليد والمعصم والكوع وحتى الكتف العلوي، لذلك كشفت مديرة الطهاة الأمريكية سو جونسالفيس كيف يمكنك التقطيع من خلال تثبيت سكين مطبخك بالطريقة الصحيحة:
- عندما تحدثت إلى دليل الأكل الأسترالي Good Food، يجب الوقوف على بعد خمسة سنتيمترات من لوح التقطيع.
- لإمساك السكين بشكل صحيح، اضغطي على الشفرة بين إبهامك وإصبع السبابة، بينما تجعلين أصابعك الثلاثة حول المقبض، للسيطرة على نصل السكين.
- يجب أن تستحوذي على السكين بشكل رئيسي بإصبع الإبهام والسبابة، كما عليك اتباع الضغط المريح على المقبض.
-إذا كان لوح التقطيع يتحرك من مكانه من الممكن وضع منشفة مبللة أسفله لمنع حركته.
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