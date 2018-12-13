انت الان تتابع بعد مقتل قبطيين.. مطرانية مغاغة: نطلب من الله التدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مطرانية مغاغة: محافظة المنيا بها مشاكل عديدة وفي ازدياد تخص الأقباط بصفة خاصة، والمواطنين بصفة عامة، تحتاج لتدخل من رئاسة الجمهورية قبل فوات الأوان

أصدرت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بيانا بشأن مقتل مقاول ونجله بمدينة المنيا، على يد "شرطي" حارس كنيسة نهضة القداسة، وأن هذا الحادث فاق في تأثيره السلبي حادثي طريق دير الأنبا صموئيل. المطرانية قالت في البيان: "شاركنا نحن الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة والقمص أغاثون طلعت وكيل المطرانية، والقس أبانوب شحاتة سكرتير المطرانية، أخينا في الخدمة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، في صلاة الجنازة على جثامين المقدس عماد كمال صادق، ونجله "ديفيد"، صباح اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي والأنبا بولا بعزبة شاهين.

وتابع البيان: اللذان قتلا من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفين بحماية كنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة بالمنيا، ويدعى "ربيع. م. خ"، إثر خلاف نشب بينهما وبين المذكور منذ اليوم السابق للحادث، إذ كانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة، في إطار عملهما بالمقاولات، فأطلق فرد الشرطة المذكور النار عليهما حوالي الساعة

وتابع البيان: اللذان قتلا من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفين بحماية كنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة بالمنيا، ويدعى "ربيع. م. خ"، إثر خلاف نشب بينهما وبين المذكور منذ اليوم السابق للحادث، إذ كانا يرفعان أنقاض منزل مقابل للكنيسة، في إطار عملهما بالمقاولات، فأطلق فرد الشرطة المذكور النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء. وأضافت مطرانية مغاغة والعدوة في البيان: نحن كقيادة كنسية أساقفة وآباء كهنة بالإضافة إلى الأقباط في فجعة وصدمة وذهول بسبب ما صدر من فرد الشرطة المكلف بحماية كنيسة نهضة القداسة والأقباط بمدينة المنيا من الإرهابيين والبلطجية، وهو يقوم بقتلهما بالسلاح الذي يحمله بهدف الدفاع عنهم وعن مقدساتهم. وأكد البيان، أن هذا الحادث في اعتقادنا فاق في تأثيره السلبي حادثي طريق دير الأنبا صموئيل الأول والثاني، لأن هذا الحادث هو من قام به شخص محسوب على الأمن، وموضع ثقة لدى الجميع، أما من قاموا بحادثي طريق دير الأنبا صموئيل هم إرهابيون أعداء الوطن والأقباط بصفة خاصة، وبقية المواطنين بصفة عامة. وأشار البيان إلى أن بسبب هذا الحادث والحوادث الأخرى التي يتعرض لها الأقباط بين الحين والآخر نرى فيها تعرضهم لظروف قاسية نفسية وأدبية واجتماعية ووجودية، ولأجل هذا نرفع قلوبنا إلى الله، ونطلب منه التدخل الإلهي لإنصاف المظلومين، والقصاص لهذه الدماء البريئة، ونثق بوعده الصادق القائل "أنه ينظر ويطالب"، ولنا ثقة في الله وخبره معه، إن مثل هذه المظالم المتكررة وهذه الدماء الطاهرة الصارخة إليه، أمام عرشه، تجعله يتدخل، وسوف يتدخل سريعا، طبقا لوعده الصادق "عادل عند الله، الذين يضايقونكم، يجازيهم ضيقة". وذكر البيان: إنني أشارك في الرأي وأوافق على ما صدر من أخي الأنبا مكاريوس الأسقف العام بأيبارشية المنيا وأبوقرقاص، بأن محافظة المنيا بها مشاكل عديدة وفي ازدياد تخص الأقباط بصفة خاصة، والمواطنين بصفة عامة، تحتاج لتدخل من رئاسة الجمهورية قبل فوات الآوان، حمى الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه، الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية. وشُيع أهالي المنيا، صباح اليوم، جثماني المجني عليهما من منزل العائلة بحي غرب مدينة المنيا "حي شاهين" وسط حضور كبير لعائلة وأصدقاء المتوفيين، الذين رددوا هتافات "بالروح بالدم نفديك يا صليب". وكانت مديرية الأمن تلقت إخطارًا أمس الأربعاء من شرطة النجدة بقيام "ربيع م. خ" 43 عامًا، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبو قرقاص رقيب شرطة، بإطلاق النيران على كل من: عماد كمال صادق 50 عاما ونجله ديفيد 25 عاما وهما خفر على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة وقد أسفر عن ذلك مصرعهما. وكشفت التحريات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين الطرفين أول من أمس الثلاثاء وتجددت أمس الأربعاء وعلى أثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما مما أسفر عن وفاتهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم وجار مناقشته.

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