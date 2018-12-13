انت الان تتابع استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ م

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بزعم تنفيذه عملية دهس في البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي. ووفقا لشهود عيان، فإن ما جرى هو حادث سير عادي، حيث فوجئ المواطن بالجنود، وحاول الابتعاد عنهم، فلمس أحدهم، وفتح الجنود النار عليه بغزارة. وقال جواد عواد وزير الصحة "لم نعلن حالة الطوارئ، لكننا جاهزون لأي طارئ، في كافة المشافي الحكومية".

وأصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعديد بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، مما أدى