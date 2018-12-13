انت الان تتابع مجلس الدولة يشكِّل لجنة لمراجعة قانون ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٤ م

شكّل المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، الذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، ولوضعه في شكله القانوني السليم، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيدًا لإقراره. وكشف المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها كلًا من المستشارين دربالة على، تامر نوح، هاني نبيل، ومكتب فنى كل من محمد عابد وليد السقا هادي ماجد.

«مهران»، قال إنه سيتم عقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، نظرا لأهميتها في تنظيم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر. وأضاف رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التي يتسنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل