انت الان تتابع مجاهد: مصر قادرة على تنظيم بطولة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٧ م

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر قادرة على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، بعد سحب تنظيمها من الكاميرون، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية اجتمع مع أحمد أحمد رئيس كاف. وقال مجاهد في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "كان هناك اجتماع بين المهندس هاني أبو ريدة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وكان هناك اتصالات مستمرة مع أعضاء مجلس الاتحاد ووزير الشباب والرياضة.. مستعدون تماما للتعاون مع الاتحاد الإفريقي لو واجهته أي أزمة بالنسبة لتنظيم البطولات، وبناء عليه جهز الخطابات".

وواصل حديثه، قائلًا: "بمجرد أن يصل التعهد الحكومي سيتم إرسال الطلب بشكل رسمي مكتمل، بعدها سيجتمع الاتحاد الإفريقي ليتخذ القرار المناسب.. قررنا منذ البداية أننا لن ندخل في منافسة مع أي من الدول". واستطرد "الوقت ضيق جدا ويتبقى ستة أشهر فقط على البطولة لذلك نحن مستعدون للتعاون مع الاتحاد الإفريقي.. غدا