انت الان تتابع لحوم الكلاب والقطط والحمير.. كيف تكتشف الفرق بينها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - إذا كنت تجلس على مائدة طعام في أحد المطاعم المصرية، لا تستغرب إذا كان طبق اللحم المعد أمامك ليس للإبل، وذلك في ظل ضبط لحوم كلاب وحمير في عدة مطاعم.

في مطلع الشهر الماضي، ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من الكلاب المذبوحة قبل ترويجها على محال المأكولات بشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. فيما تعد لحوم الحمير من أكثر المضبوطات أثناء الحملات التي تشنها الحكومة، إذ هناك العديد من الوقائع التي تكشف عن انتشار هذا النوع من اللحوم في مطاعم موجودة في مناطق راقية أو شعبية، فعلى سبيل المثال فإن العام قبل الماضي تمكنت مباحث تموين الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى من ضبط سيارة ملاكى تحتوى على 600 كيلو لحم حمير جاهزة للتوزيع، لكن السؤال: كيف يتمكن المواطن من المعرفة؟!!

يتحدث الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة البيطريين السابق لـ"التحرير" عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التفرقة بين أنواع اللحوم المختلفة، مشيرًا إلى أن العنصر الأول يتمثل في أن عدد ضلوع الأبل 14 ضلعًا، بينما الكلاب والقطط فيتكون القفص الصدري لهما من 12 إلى 13 ضلعًا، فيما يعد الحمير الأكثر من حيث عدد

يتحدث الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة البيطريين السابق لـ"التحرير" عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التفرقة بين أنواع اللحوم المختلفة، مشيرًا إلى أن العنصر الأول يتمثل في أن عدد ضلوع الأبل 14 ضلعًا، بينما الكلاب والقطط فيتكون القفص الصدري لهما من 12 إلى 13 ضلعًا، فيما يعد الحمير الأكثر من حيث عدد الضلوع التي تصل إلى 16 ضلعا. أما فيما يخص ترتيب الجسم فإن الكلاب والقطط تتكون من عظم ثم دهن ثم لحم وجلد، بينما الجمال والماعز والأبقار والجاموس عظم ثم لحم ثم دهن وجلد. اقرأ أيضا| «كلام جرايد».. شاورما القطط سمير يقدّم طريقة سهلة للتفريق بين هذه الأنواع، وذلك من خلال استخدام سكين ساخنة وتمريرها على اللحوم، فإذا ظهرت رائحة مثل التي نشتمها في الإسطبل فإن ذلك يعني أنها للحمير، بينما إذا خرجت رائحة كريهة لا تحتمل فإنها كلاب أو قطط، أما اللحوم التي نأكلها فهي بلا رائحة. ليس ذلك الاختبار الوحيد للحوم، إذ إنه في حالة وضع لحم الحمير في ماء مغلي فإنه يظهر فقاعات دهنية، أما الكلاب فإن لونها يميل إلى السواد، ويمكن التعرف على لحم الماعز بأنه يظل فيه شعر مهما كان براعة الجزار في عملية السلخ، إما إذا كانت اللحوم معلقة للبيع فإذا كان لونها رصاصيا مائلا للزراق فإنك بلا تردد يمكنك القول بأنك أمام لحوم حمير.

لكن هناك حالة واحدة لا يستطيع خلالها الأطباء البيطريين أنفسهم من التفريق بين اللحوم إلا إذا خضعت اللحوم لعمليات تحليل، وذلك إذا كانت اللحوم مفرومة. بعد واقعة فيصل.. كيف تتصدى الدولة للبلطجة بـ«الكلاب»؟ الطبيب البيطري يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الرقابة على المجازر، وخروج مثل هذه اللحوم إلى الأسواق، ولذلك فإنه يلفت الانتباه إلى أن الختم المطبوع على اللحوم لا يمكن إزالته عن طريق المياه إذا كان أصليا، وأنه يضم 6 خانات على شكل مربع أو مثلث أو مسدس، وتضم نوع الذبيحة والتاريخ وعلامة سرية وكود المجزر واسم المحافظة ونوع الحيوان. وبحسب الأطباء البيطرين فإنهم يرون أنهم قضاة بلا حماية، وتفسير ذلك أنهم يكشفون على اللحوم في المجازر ويحددون مصيرها إما أنها صالحة أو لا بد من إعدامها، لكنهم تعرضوا في السنوات الأخيرة لسلسلة من التعديات ما تسبب في خسائر بشرية لهم. وتعرض أحد الأطباء البيطريين بالبحيرة الأسبوع الماضي إلى طعنة في البطن، نتج عنها جرح قطعي استلزم 20 غرزة، حداثة أخرى وقعت منذ ما يقرب من ست سنوات حيث قتل طبيب بيطري في أسيوط، واقعة ثالثة تتمثل في تعليق طبيب بيطري بدلًا من إحدى الذبائح في بني سويف. ومن أهم مطالب الأطباء البيطريين الحصول على الضبطية القضائية، فهي ليست موجودة، حيث لم تجدد من وجهة نظرهم لتقاعس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سابقًا في إبلاغ أسماء الأطباء البيطريين المنوط بهم الضبطية القضائية لوزير الزراعة ووزير العدل، وأن من يكتب المحضر التموين ويكون ليس معودا جيدا فيؤدي ذلك للحصول في نهاية المطاف على البراءة. تلك كانت مطالب المتخصصين في هذا المجال، وذلك لتجنب وقوع المواطن البسيط ضحية لمعدومي الضمير من بعض أصحاب المجازر الذين يمررون لحومًا فاسدة أو التي لا يتناولها المصريون من خلال بوابة عدم الرقابة المحكمة.

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