الان تتابع الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجيش التركي، مساء اليوم، مقتل أحد جنوده في منطقة عفرين، جراء هجوم شنه أكراد من منطقة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بأن مجموعة من Pkk قاموا بمضايقة عناصر القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين عبر إطلاق النار عليهم من منطقة تل رفعت المجاورة.
وأكد البيان أن إطلاق النار أسفر عن مقتل جندي تركي، لافتا إلى أن عناصر القوات المسلحة التركية ردّت على الفور على مصادر إطلاق النار.
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