الان تتابع مؤتمر ليبي يطالب المجتمع الدولي بوقف دور قطر التخريبي ودعمها للميليشيات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالبت “اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي”، الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها بإعادة الاستقرار والبناء في ليبيا والتصدي للدور التخريبي لقطر في بلاده.
جاء ذلك في ختام مؤتمر اللجنة الذي عُقد في باريس، اليوم وقد استنكر المشاركون دور قطر التخريبي من خلال دعمها للميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، مطالبين المجتمع الدولي بوقف “سلوك قطر الشيطاني في ليبيا ومناطق أخرى”، وذلك وفق قناة “العربية الحدث”.
ودعا المؤتمر الحكومة الفرنسية بالضغط على الميليشيات الليبية المدعومة من قطر؛ للضغط عليها من أجل إطلاق سراح المعتقلين لديها.
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