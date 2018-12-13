«الأياتا»: 35.5 مليار دولار أرباح الطيران المدني في 2019

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الأياتا”، توقعاته بوصول صافي أرباح قطاع الطيران العالمي في عام 2019 لـ 35.5 مليار دولار ، بارتفاع طفيف عن صافي الربح المتوقع في عام 2018 والبالغ 32.3 مليار دولار (التي خفضت من التوقعات البالغة 33.8 مليار دولار في يونيو).

وأشارت التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي، وإن كان بمعدل أبطأ بلغ 3.1٪؛ سيكون لها تأثير واضح في تعزيز نطاق أرباح قطاع الطيران العالمي بعد أن تقلصت في عام 2018 بسبب الضغوط المرتبطة بارتفاع التكاليف .

ذكرت التوقعات أن يكون عام 2019 هو العام الخامس على التوالي، الذي يحقق فيه قطاع الطيران عائدا على رأس المال، يتجاوز تكلفة رأس المال، ما يوفر قيمة قوية للمستثمرين .

وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: كنا نتوقع أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى إضعاف ربحية القطاع في عام 2019، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي شكلت حاجزًا حال دون ذلك”، واضاف نشعر بتفاؤل حذر أن عملية توفير قيمة قوية للمستثمرين ستستمر لسنة أخرى على الأقل، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر السلبية الجانبية بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية .

تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ في عام 2019، بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل النمو البالغ 3.2٪ في عام 2018، ويشكل هذا النمو البطيء والقوي الدافع الرئيسي للربحية الثابتة المستمرة.

وقالت التوقعات رغم احتمالية تعرض النمو لمخاطر سلبية كبيرة نتيجة الحروب التجارية، والمخاوف السياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك توافقا عاما في الآراء حول كون هذه العوامل لن تقلص من الزخم الإيجابي للسياسة المالية التوسعية، والاستثمار التجاري المتنامي ضمن الاقتصادات الرئيسية.

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