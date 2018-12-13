شكرا لقرائتكم خبر تغريم شركة نفط صينية تعاونت مع إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وافقت مجموعة Yantai Jereh لخدمات الحقول النفطية، والتي تتخذ من الصين مقرا لها، على دفع نحو 2,774,972 دولارا لتسوية المسؤولية المدنية المحتملة للشركة عن 11 مخالفا واضحة للوائح المعاملات والجزاءات الإيرانية، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها أمس الأول.

وأشارت إلى أن انتهاكات المجموعة تتضمن التصدير أو إعادة التصدير، ومحاولة التصدير أو إعادة التصدير لمنتجات من منشأ أمريكي لتصل في نهاية المطاف إلى مستخدمين في إيران من خلال الصين، وكذلك نقل مواد مرتبطة بحقول النفط، مثل قطع الغيار والأنابيب والمضخات.

وقرر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية أن المجموعة الصينية لم تكشف طواعية عن الانتهاكات الواضحة، فمبلغ التعويض المالي الأساسي للانتهاكات الظاهرة يساوي الحد الأقصى القانوني لمبلغ الغرامة المالية، والذي بلغ في هذه الحالة 3,083,302 دولار.