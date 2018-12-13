شكرا لقرائتكم خبر عن مايسة عطوة تطالب بحملة اجتماعية لتوفير البطاطين للفقراء والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت عطوة فى بيان لها منذ قليل "دخلنا في فصل الشتاء وهناك العديد من المواطنين غير القادرين على شراء بطاطين لحماية أطفالهم من برد هذا الفصل،وبدلا من توزيع أجندات، غير ضرورة على الإطلاق في حياة المواطن، فيجب أن يتم توزيع بطاطين افضل.
كما طالبت وكيل لجنة القوى العامله بالبرلمان بإطلاق حملة اجتماعية لتوزيع البطاطين في المناطق الفقيرة وكذلك على غير ذوي الملجأ الذين يبيتون في الشوارع.
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