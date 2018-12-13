شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى ضيف يطالب بتشكيل لجنة لحساب تكلفة زراعة القصب وزيادة السعر لألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب البدرى ضيف بتشكيل لجنة لحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما نتج عنها ارتفاع الأسعار الانتاجية وخسارة الفلاحين نتيجة تدنى أسعار التوريد.

وشدد عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، على ضرورة زيادة أسعار توريد قصب السكر إلى ألف جنيه بدلا من 720 جنيه السعر الحالى للطن، لافتا إلى الأسعار الحالية تسببت فى عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح بعض المحاصيل الشرهة للمياه وهذا يعنى فقدان محصول استراتيجى.

وأوضح النائب، أن الدستور ألزم الحكومة بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف "الزراعات التعاقدية" وذلك حتى يكون للفلاح مطلق الحرية فى الزراعة وهذا قائم مع القصب ولكن لابد ان يتم تعميمه على كل المحاصيل الاستراتيجية ولكن على الحكومة أن تحدد هامش ربح للفلاح بعد زيادة أسعار المستلزمات وأسعار الخامات والعمالة.