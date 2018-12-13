شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى السبت المقبل لأبو شقة لإعلان تفاصيل مبادرة "الوفد مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد ، المتحدث الرسمى باسم الحزب ، أن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد سوف يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم 15 ديسمبر بالمقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى .

وقال الهضيبى ، فى بيان اليوم الخميس ، خلال المؤتمر الصحفى سوف يعلن رئيس حزب الوفد ،عن التفاصيل الكاملة لانطلاق مبادرة " الوفد مع الناس " فى كافة محافظات الجمهورية وهى المبادرة التى تستهدف تقديم الأفضل للمواطن المصرى من خلال إجراء تنمية مستدامة بالإضافة الى تقديم مواد غذائية وبطاطين فى جميع محافظات مصر ، و سوف يجيب المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد على كافة تساؤلات ممثلوا الصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.