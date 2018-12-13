الحكومة توافق على تمويل المفوضية الأوروبية برنامج تحديات الهجرة

محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقَّع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق 3 أهداف محددة، تتمثل في "تعزيز إدارة الهجرة في مصر"، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، و"معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية" وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة؛ وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية...
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