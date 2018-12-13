"سنقتل أطفالهم ونسائهم".. سياسي أسود من جنوب إفريقيا يحث أتباعه على "قتل البيض"

كتبت سارة سرحان

دعا زعيم حزب سياسي في جنوب إفريقيا، أول أمس الثلاثاء، إلى قتل النساء والأطفال البيض في نزاع حول صناعة سيارات الأجرة.

وكان أنديل مونجكسيتاما، رئيس بلاك فيرست لاند فيرست (BLF)، يتحدث في اجتماع حاشد في نهاية الأسبوع في بوتشيفستروم بالقرب من جوهانسبرج عندما أدلى بتصريحات عنيفة، قائلا للحشد أمامه: "بالنسبة لكل شخص تقتله صناعة سيارات الأجرة، سنقتل خمسة أشخاص من البيض". وأضاف: "أنت تقتل واحدًا منا، نحن سنقتل خمسة منك. سنقتل النساء، وسنقتل أطفالهن، وسنقتل أي شيء نجده في طريقنا، سنقتل أطفالهم، وسنقتل النساء، وسنقتل كلابهم، وسنقتل قططهم، وسنقتل أي شيء".

وادعى مونجكسيتاما أن هذه التعليقات تم إخراجها من السياق، وأنه كان يرد على التعليقات التي أدلى بها مؤخرا الملياردير يوهان روبرت عن صناعة سيارات الأجرة.

مونجكسيتاما هو ثوري ماركسي يعارض الرأسمالية وقد اتهم موقف حزبه المناهض للعنصرية مرات لا تحصى، وأكد زيزى كودوا المتحدث باسم المؤتمر الوطنى الإفريقى للحزب القومى: "إن التلويح بقتل البيض يظهر مدى جهل مونجكسيتاما بتاريخ هذا البلد".