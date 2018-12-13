ترامب نفى أن يكون قد طلب من محاميه السابق كوهين خرق القانون

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّه لم يطلب من محاميه السابق مايكل كوهين خرق القانون"، بعد الحكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الإنتخابية وغيرها من الجرائم.

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّ "كوهين كان محاميًّا ومن المفترض أن يعرف القانون. ما حدث يُطلق عليه تسمية "مشورة المحامي"، والمحامي يتحمّل مسؤولية كبيرة إذا تمّ ارتكاب خطأ؛ ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".

وكان قد حُكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بعدّة جرائم من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أنّ ترامب أقام معهما علاقة.