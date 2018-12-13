جريحتان بتدهور سيارة في حراجل كسروان

افادت معلومات صحافية عن "جرح شابتين كانتا داخل ​سيارة​ رباعية الدفع انحرفت وتدهورت إلى جانب الطريق في بلدة ​حراجل​ - ​كسروان​ وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​ ونقلت الجريحتين إلى "​مستشفى السان جورج​" في ​عجلتون​.

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