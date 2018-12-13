الشامسي: الامارات تدعم استقرار لبنان وسيادته

استقبل شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في دار الطائفة في ​بيروت​، سفير دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​، حيث كانت مناسبة لعرض مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. بحضور أعضاء من الهيئة الدينية في المجلس المذهبي.

وشدد حسن على "أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة على مستوى الإنماء في لبنان، وهي التي لها الأيادي ​البيضاء​ حيث ساهمت ولا تزال في مسيرة استعادة لبنان لعافيته".

من جهته عبر الشامسي عن "العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين"، متمنيا أن يتم "تشكيل ​حكومة​ سريعة تنقذ البلاد، وأن ينعم لبنان بالنمو والإزدهار"، مؤكدا "دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لكل ما فيه خير اللبنانيين وإستقرار الوطن وسيادته".

كما إستقبل حسن الكاتب يوسف مرتضى ورئيس تحرير مجلة "الضحى" الدكتور محمد شيا.